Sparkassen fordern Zinserhöhung

Verbandspräsidentin Buchholz freut sich über gute Bilanz der westfälischen Institute – scharfe Kritik an der EZB

Münster

Ihr Appell klingt dramatisch: „Die hohe Inflation hat das Zeug dazu, Armut in unsere Gesellschaft zu tragen“, mahnte Liane Buchholz am Montag. Die Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe (SVWL) übte bei der Online-Vorstellung der Bilanz der westfälischen Sparkassen scharfe Kritik an der Europäischen Zentralbank (EZB) und deren Präsidentin Christine Lagarde: „Frau Lagarde wartet zu lange und befeuert damit die Krise.“

Von Jürgen Stilling