Sparkurs und gute Gewerbesteuer helfen dem Haushalt

Mit einen ausgeglichen Haushalt geht die Stadt Büren in das kommende Jahr. An Investitionen sind 16,1 Millionen Euro eingeplant. Wie bereits im Sommer beschlossen, werden die Müllgebühren steigen.

Ein mit 25 Tagesordnungspunkten allein im nichtöffentlichen Teil vollgepackten Arbeitsprogramm hatten die Mitglieder des Stadtrats am Donnerstag im Theatersaal der Stadthalle zu bewältigen. Dass es trotzdem recht zügig vonstatten ging, lag wohl an den in den jeweiligen Ausschüssen gut vorbereiteten Beschlüssen und daran, dass die im Rat vertretenden Fraktionen auch in diesem Jahr erneut auf ihre Haushaltsreden verzichteten.