Sparsumme in OWL bricht ein

Münster

Bürger in Ostwestfalen-Lippe können angesichts der Rekordinflation immer weniger Geld auf die hohe Kante legen. Das lässt sich an den Halbjahreszahlen der Sparkassen in der Region ablesen. Wie der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Montag mitteilte, ist die Sparsumme der Privatkunden gegenüber dem Vorjahreszeitraum von fast 4 Milliarden Euro auf nur noch 1,8 Milliarden eingebrochen.

Von Oliver Horst