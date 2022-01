„Spaß haben ist mein Antrieb“

Nieheim

Sie singt Ur-amerikanischen Jazz, lebt seit 20 Jahren in Bayern und kommt ursprünglich aus Finnland. Tuija Komi ist „multikulti“ im besten Sinne und am Sonntag, 30. Januar, zum Abschluss der Kulturreihe „Winter Voices“ in der Aula der Grundschule Nieheim zu hören. An ihrer Seite hat Tuija den moldawischen Akkordeon-Virtuosen Vlad Cojucaru.

Von Ralf Brakemeier