Spaß mit Frauenheld und Supertalent

Das Ensemble des Theatercafés „Dolce Vita“ in Lauenförde will mit einem neuen Programm die Herzen der Zuschauer erobern.

„Der Hochstapler – Dreiste Lügen, viel Vergnügen“ treibt am 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. und 26. März sowie am 1. und 2. April wieder sein lustvolles Unwesen auf der Bühne. Hans-Herbert, von Beruf Frauenheld, Aufreißer und Betrüger, macht sich an reife, liebeshungrige Damen heran, und die verfallen reihenweise seinem Charme.

„Der Hochstapler – Dreiste Lügen, viel Vergnügen“

Ihn interessiert allerdings nur deren Geld. Bei Fürstin Aurora von Abraxis ist er allerdings an die Falsche geraten. Sie will ihr Geld zurück und nimmt Hans-Herbert zusammen mit Kneipenwirt Franz ordentlich in die Mangel.

„Eva Ferber nimmt sich die Rolle der Fürstin saukomisch und stimmgewaltig zur Brust und Götz Lautenbach wechselt in der Doppelrolle des Kneipenwirts und Hochstaplers rasant zwischen Biedermann und Hallodri“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter, die sich sicher sind: „Dieser Abend lässt Frauenherzen schmelzen und Männer fühlen sich endlich mal verstanden.“

Eva Ferber nimmt sich die Rolle der Fürstin Aurora von Abraxis stimmgewaltig zur Brust und Götz Lautenbach wechselt in der Doppelrolle des Kneipenwirts und Hochstaplers rasant zwischen Biedermann und Hallodri. Foto: Dolce Vita

„Erna: Das Supertalent“

„Besser mit 50 geplatzt als mit 60 verhungert“, behauptet „Erna: Das Supertalent“ am 29. und 30. April und am 6., 7., 13. und 14. Mai. Sie hat nämlich die Nase voll von ihrem Hausfrauendasein, ihrem Mann und allem anderen.

Bewaffnet mit ihrem Akkordeon bewirbt sie sich bei einer Talentshow. Die beiden Vollblutkomödianten Eva Ferber und Richard Korger zünden ein Showfeuerwerk der guten Laune.

Beheiztes Zelt am Wassergarten mit Lüftungsanlage

„Die Sicherheit für unsere Gäste und die Mitwirkenden auf und hinter der Bühne hat für uns oberste Priorität,“ erläutert Wolfgang Ferber. „Im neuen großen, beheizten Theaterzelt am Wassergarten mit Lüftungsanlage können alle aktuellen Hygiene-Regeln eingehalten werden. Die Kombination ‚Essen und Theater‘ funktioniert weiterhin. Es gibt vor der Show ein Buffet mit Hygienekonzept.“

Mehr Informationen, auch über die gültigen Hygieneregeln, und Karten gibt es im Theaterbüro in Lauenförde, Langestraße 6, über die Kartenhotline 05273/801100 oder im Internet.