Spaß mit und ohne Wasser

Feiern, spielen und sich informieren – die zweite Auflage des gemeinsamen Sommerfests „Hallenbad and Friends“ der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock und der DLRG-Ortsgruppe hat am Samstag mehr als 800 neugierige Besucherinnen und Besucher ans Hallenbadgelände gelockt. Und die hatten jede Menge Spaß.

Besucher Muralis Muthurajah: „Meine beiden Jungs und ich sind mit dem Drehleiterwagen des Stukenbrocker Löschzugs 30 Meter in die Höhe gefahren. Zuerst schlottern einem schon ein bisschen die Knie, aber der Ausblick ist es wert.“ Tatsächlich gab’s für den 41-Jährigen und die vielen anderen Gäste auch am Boden jede Menge zu sehen. Neben diversen Einsatzwagen der Feuerwehr baute die DRK-Ortsgruppe gleich zwei Fahrzeuge mit allerlei Technik und kniffligen Aufgaben für Neugierige auf. Am Stand der DLRG konnten Kinder ihr Wissen zum Thema Wasserrettung beim „Enten raten“ auf die Probe stellen.

Sandra Krietenbrink zeigt der kleinen Dahlia (2), wie Shetland-Pony Filou geputzt wird. Foto: Besim Mazhiqi

Viel los war auch im Außenbereich des Hallenbads. Ob am Waffelstand der DLRG-Jugend, auf der Hüpfburg, am Glücksrad, beim Torwandschießen oder Quatsch machen mit Clown Tasso. „Wir freuen uns, dass unser Programm so gut angenommen wurde“, sagt Annika Ruhe-Götzke, Leiterin des Stadtwerke-Kundenzentrums, am Tag nach dem Sommerfest. Besonders Filou und Feivel, zwei der Mini-Shetland-Ponys der Liemker „Min-Fellnasen-Ranch“, sorgten bei Kindern und Eltern für glückliche Gesichter bis lange nach dem Fest.

Drehleitermaschinist Kevin Meloh (rechts) fährt Muralis Muturajah, seine beiden Söhne Rahul (3) und Milan (6, von rechts) und Freund Jannis (6) 30 Meter in die Höhe. Foto: Besim Mazhiqi

Glückliche Gesichter gab’s auch jede Menge im Innenbereich des Hallenbads. Auf der Wasserlauf-Matte und dem schwimmenden Wasserturm mit Rutsche des Zephyrus-Discoteams tummelten sich zahllose Kinder und testeten ihr Geschick, während andere auf Matten übers Wasser glitten oder vom „Einer“ sprangen.

Backen Waffeln: Ben (von links), Johanna, Clarisse, Leonie und Marie. Foto: Besim Mazhiqi

„Wir freuen uns über den Zuspruch unserer Gäste“, sagt Annika Ruhe-Götzke, die künftig regelmäßige Aktionstage plane.