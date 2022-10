Spaß steht im Vordergrund

Mit der 6. Auflage des Paderborner Martinslaufes startet am Freitag, 4. November, wieder der beliebte Lichterlauf. Diesmal wieder auf seiner Originalstrecke in der Innenstadt mit Start und Ziel vor dem Paderborner Dom.

Wer noch einen der begehrten Startplätze haben will, sollte sich sputen. Der veranstaltende SC Grün-Weiß Paderborn in Kooperation mit dem Laufladen Endspurt hat sich auf dem interessanten Rundkurs zahlreiche Lichtilluminationen und optische Highlights einfallen lassen. Dies versichert Grün-Weiß- Vereinsmanager Mathias Vetter, allerdings werde die Illuminierung der Strecke in einem verantwortungsvollen Rahmen und unter Berücksichtigung der derzeitigen angespannten Energiesituation erfolgen. Vorbei an historischen Gebäuden wie Dom und Rathaus, über den Franz-Stock-Platz, durch das illuminierte Paderquellgebiet und den Kleinen Domplatz verläuft der zwei Kilometer lange Rundkurs im Herzen Paderborns. Interessierte können sich entweder für den Stadtwerke Paderborn-Lauf um 19.30 Uhr (6 km) oder den Autohaus Krenz-Lauf um 20.30 Uhr (10 km) anmelden. Beide Läufe sind limitiert auf 800 Läufer. Anmeldeschluss ist der 23. Oktober – oder wenn das Teilnehmerlimit erreicht ist.

Eine professionelle Zeitnahme ist fester Bestandteil der Veranstaltung. Hauptsächlich geht es bei Paderborns herbstlichem Laufhöhepunkt aber um Laufspaß und eine einmalige Laufatmosphäre. Prämiert werden an dem Abend wieder die originellsten Martinslauf-LED-Outfits.

Weitere Infos und Impressionen der zurückliegenden Jahre im Netz: www.paderborner-martinslauf.de