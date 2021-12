Spatenstich am Hainbergstadion

Die Bauarbeiten für die Sportheimerweiterung in Atteln sind gestartet. Im zweistöckigen Neubaukomplex am Hainbergstadion sollen zukünftig vier Mannschaftskabinen, ein großer Gymnastikraum mit Schwingboden und Trennwand sowie Lager- und Verwaltungsräume entstehen.

Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer (rechts) und der Vorsitzende des Stadtsportverbands Jürgen Urban (2. von links) freuen sich, dass in Zukunft zahlreiche Sportbegeisterte aus dem Stadtgebiet vom neuen Sportheim in Atteln profitieren können. Gemeinsam mit Thomas Münstermann (links), Lars Ernesti (Mitte) und Rüdiger Düchting (2. von rechts), Vorstandsmitglieder des USC Altenautal, haben sie den Spatenstich gesetzt.

„Es ist schön zu sehen, dass unsere ambitionierten Pläne für ein umfangreiches Sporterlebnis im Altenautal mit diesem ersten Schritt jetzt auch endlich sichtbar werden“, freut sich Rüdiger Düchting, erster Vorsitzende des Union Sportclubs 21 Altenautal (USC).

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Verantwortlichen vom des gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen Helfern bereits die notwendigen Vorarbeiten geleistet. Die alte Blockhütte wurde abgerissen, der Sockel weggestemmt und Kabel sind neu verlegt worden. So konnten die Aktiven in Eigenleistung und mit Unterstützung des Tiefbauers Hermann Wieners jetzt mit dem Ausschachten des Bauplatzes für das neue Sportheim beginnen.

„Von uns allen – für uns alle. Mit diesem Motto schaffen wir es, gemeinsam das Sportangebot auf zukunftsfähige Beine zu stellen“, freut sich Bürgermeisterin Ute Dülfer über das Zusammenspiel des ehrenamtlichen Engagements der Sportbegeisterten und der Förderung vom Land NRW, durch die dieses Projekt realisiert werden kann.

Neubau soll in einem Jahr in Betrieb genommen werden

Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, soll der Neubau spätestens in einem Jahr von den Sportlerinnen und Sportlern im Altenautal in Betrieb genommen werden können. Das bisherige Sportheim in Atteln soll dann zeitnah renoviert und vorrangig als Gesellschaftsraum für die Mitglieder sowie den Ort dienen.

Im Rahmen des „Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten“ des Landes Nordrhein-Westfalen und vom Bund wurde dem Sportverein im November 2020 – damals noch unter dem Namen SV Atteln 21 – eine Förderung in Höhe von knapp 700.000 Euro zugesprochen. Durch die Fusion der Vereine SV Atteln, TuS GW Henglarn und SC Husen im Mai dieses Jahres freuen sich nun die Sportfreunde über den Bonus, der in den Ausbau des Angebots fließt.

Zu den weiteren Planungen in Atteln gehören unter anderem eine Mountainbike-Strecke, Mehrgenerationen-Outdoor-Sportgeräte sowie ein Kunstrasen-Trainingsplatz.