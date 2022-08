„Spatz“ müsste jetzt Papagei heißen

Evangeliums-Christen-Gemeinde investiert in Schloß Holte-Stukenbrock rund eine halbe Million Euro in den Kindergarten an der Mergelheide

Schloß Holte-Stukenbrock

Es gibt die Gruppen grüne, gelbe und blaue Feder. Jetzt ist mit der roten Feder im Kindergarten „Der Spatz“ an der Mergelheide eine vierte Gruppe hinzugekommen. Eigentlich, so sinniert Familienzentrumsleiter Stefan Schmied bei der Begehung der neuen Räumlichkeiten am Donnerstag, müsste der Spatz jetzt in „Papagei“ umbenannt werden.

Von Dirk Heidemann