„Spatzenberg“ sucht engagierte Helfer

Löhne-Ort

„Hier erlebt man Dinge, die einem woanders nicht passieren“, sagt Lea Remmert. Das liegt vor allem an der besonderen Klientel, mit der die 23-Jährige in der Wohneinrichtung Spatzenberg arbeitet. Der Umgang mit Erwachsenen aus dem Autismus-Spektrum hat ihr so gut gefallen, dass aus dem Freien Sozialen Jahr (FSJ) dort sogar eine Ausbildung wurde. Für die Einrichtung ist dies in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels ein wahrer Segen.

Von Lydia Böhne