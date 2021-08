Spaziergang in guter Gesellschaft

Die lange, corona-bedingte Auszeit hat endlich ein Ende. Unter dem Motto „Bewegt älter werden in Schloß Holte-Stukenbrock“ sind die beliebten Gehtreffs für Senioren wieder an den Start gegangen.

Gehtreffs in Schloß Holte-Stukenbrock starten wieder an drei Standorten – viel Zuspruch für moderate Bewegung

Der Gehtreff startet nach langer Corona-Pause wieder durch. Gut gelaunt begibt sich die Seniorengruppe am Kruskotten in Stukenbrock auf Wanderschaft.

Gemeinsam spazieren gehen, etwas Gutes für die Gesundheit tun und neue Kontakte knüpfen. Mit diesem Ziel waren am Montag 13 Teilnehmer am Sportplatz des FC Stukenbrock zusammengekommen, um mit ihren Geh-Paten einen Spaziergang durch den Ort zu unternehmen. Mit den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen werden auch die Spaziergänge in Schloß Holte und Sende wieder angeboten. Es handelt sich um eine Initiative der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in Zusammenarbeit mit dem FC Stukenbrock und dem TG Sende.