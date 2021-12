Spaziergang statt Konzert

Besondere Aktion in der Weihnachtszeit in Himmighausen: Musik war Trumpf.

Die Musiker machen sich auf den Weg durch den Ort, um an verschiedenen Stationen in Himmighausen Weihnachtslieder zu spielen.

Am vierten Adventssonntag lud das Blasorchester zum weihnachtlichen Spaziergang durchs Dorf. Trotz leichtem Nieselregen fanden sich zirka 150 Besucher aus nah und fern ein, um den musikalischen Klängen der mit roten Weihnachtsmützen gekleideten Musiker zu folgen.

Pünktlich um 16 Uhr stoppte der Regen. Die erste Vorsitzende Stefanie Rolf begrüßte alle Anwesenden zu einem so noch nie durchgeführten Event. Anlässlich des 50. Geburtstags des Blasorchesters wäre eigentlich ein ausgiebiges Konzert geplant gewesen, doch die Corona-Umstände ließen eine Feierlichkeit im würdigen Rahmen nicht zu.

Bevor es dann unter 2G-Bedingungen auf den etwa einen Kilometer langen, mit hunderten leuchtenden Teelichtern geschmückten Weg ging, bedankte sich die erste Vorsitzende bei allen Helfern, bei unterstützenden Vereinen, sowie bei den Musikern. Sie betonte vor allem das herausragende Engagement der Musiker, das insbesondere daran zu sehen sei, dass man nicht, wie viele andere Musikvereine, mit pandemiebedingtem Mitgliederschwund zu kämpfen hatte, sondern genauso mannschaftsstark und noch viel motivierter sei als vor der Pandemie.

Für die danach folgenden eineinhalb Stunden war etwas ganz Besonderes geplant: An unterschiedlichen, von kleinen Organisationsteams liebevoll gestalteten Stationen entlang der Wegstrecke konnten die Spaziergänger verschiedensten Klängen und musikalischen Darbietungen lauschen.

Am Platz der Generationen, der mit Feuerschalen und Lichtstrahlern illuminiert war, spielte ein Jagdhornensemble auf und es wurden bekannte Weihnachtslieder gespielt, die zum Mitsingen anregten. Etwas besinnlicher ging es am festlich geschmückten Ehrenmal zu, wo wiederum ein weiteres musikalisches Ensemble die Gäste mit dem Kirchenlied „Nun freut euch ihr Christen“ empfing.

Nach zwei weiteren konzertanten Stücken spazierte man - unter musikalischer Begleitung von „Süper‘s Balkon“ aus - die Twiete entlang, um die dritte Station an „Pullis Wiese“ zu erreichen.

Mit dutzenden bunten Lichtern geschmückte Bäume tauchten den Platz in ein amerikanisches Weihnachtsmärchen. Während zwei fleißige Weichnachts­elfen Zuckerstangen und andere kleine Leckereien verteilten, brachte der von weit her angereiste Weihnachtsmann nicht nur die Augen der kleinsten Besucher zum Funkeln. Da überraschte es nicht, dass das Blasorchester diese besondere Stimmung mit Klassikern wie „Santa Claus is coming to town“ oder „White Christmas“ untermalte.

Den Abschluss fand die Veranstaltung auf dem wiederum mit dutzenden Lichtern und Feuerschalen gemütlich hergerichteten Dorfplatz, wo der musikalische Leiter des Blasorchesters, Fernando Cienfuegos, mit „Feliz Navidad“ den Weihnachtsklassiker schlechthin aus seiner spanischen Heimat aufführen ließ. Der Festmarsch „Tochter Zion“ bildete das musikalische Ende dieses außergewöhnlichen und einmaligen Events.