„Spaziergänger“ bekommen Gegenwind

Warburg

Die Teilnehmer der Montagsspaziergänge gegen die Corona-Politik in Warburg müssen sich auf Gegenwind einstellen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter hat angekündigt, sich am kommenden Montag, 17. Januar, von 18 Uhr an auf dem Neustadtmarktplatz in Warburg zu einer offenen Kundgebung zu versammeln. Sie steht unter dem Motto „Aktionsbündnis – Wir für Wa(h)rburg“.