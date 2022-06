SPD Bünde kritisiert „Z“-Schmierereien

Wie berichtet, hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Hunnebrock Hauswände, darunter auch Gebäude, die von der Stadt Bünde zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen genutzt werden, mit russischer Kriegspropaganda beschmiert. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die gezielte Zerstörung der zivilen Infrastruktur sowie die Tötung von unschuldigen Zivilisten ist nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch in hohem Maße menschenverachtend“, stellt die SPD Bünde in ihrer Stellungnahme fest.

