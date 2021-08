SPD-Chancen: Mützenich spürt ein Kribbeln

Halle

Mit dem Blick eines Großstädters hat der Kölner Rolf Mützenich beim mittäglichen Gang über den Wochenmarkt gleich erkannt, dass hier mit viel inhabergeführtem Einzelhandel „die Welt noch in Ordnung ist“. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion ist im Wahlkampf viel unterwegs (allein am Freitag sechs Termine) und gewinnt so einen guten Überblick, was auch und insbesondere die vielen Corona-Lockdowns mit deutschen Innenstädten angerichtet haben. Beim gemeinsamen Termin mit der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Elvan Korkmaz-Emre sowie weiteren führenden Sozialdemokraten im Kreis ist die Lage des Einzelhandels ein Schwerpunktthema.

Von Stefan Küppers