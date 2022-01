SPD fordert weitere Stelle eines Sozialarbeiters

Im Zuge der Haushaltsberatungen fordert die Warburger SPD, dass für die Falkschule eine weitere Stelle eines Schulsozialarbeiters geschaffen wird. Ein entsprechender Antrag wird am Mittwoch von 17 Uhr an in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses besprochen, der in der Stadthalle tagt.

Mit Schließung der Warburger Eisenhoitschule sowie vieler Förderschulen habe die Johannes-Daniel- Falkschule vermehrt Schüler mit unterschiedlichem Förderbedarf aufgenommen. Die Bildungseinrichtung habe mittlerweile zudem einen überproportionalen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund ohne Deutschkenntnisse.

Diese und weitere Faktoren bei der Zusammensetzung der Schülerschaft begründe, dass die Falkschule die einzige Schule mit dem Sozialindex 4 im Kreis Höxter sei, macht SPD-Fraktionschef Patrick Engelbracht in seinem Antrag deutlich. „Hieraus ergeben sich für den Rat und die Stadtverwaltung als Schulträger besondere Herausforderungen“, schreibt er in seinem Antrag.

Um diesen Inklusionsgedanken auch in der OGS-Betreuung am Nachmittag gerecht zu werden und eine bedarfsgerechte Betreuung aller Kinder sicherzustellen, sei ein weiterer Schulsozialarbeiter insbesondere am Nachmittag erforderlich, führt er aus. Die bereits vorhandene Kraft sei bereits im Unterricht im Vormittagsbereich sowie bei der Unterstützung der Eltern voll ausgelastet, macht Patrick Engelbracht deutlich. Daher fehle die Unterstützung durch die Sozialarbeiterin im Nachmittagsbereich.

„ Den Eltern dieser Kinder ist es sehr wichtig “ SPD-Fraktionschef Patrick Engelbracht

Hinzu komme, dass sich in der OGS-Betreuung an der Falkschule überproportional viele Schüler mit Förderbedarf oder Migrationshintergrund befänden. „Den Eltern dieser Kinder ist es sehr wichtig, dass diese gut betreut werden, was die Eltern zum Teil aus unterschiedlichen Gründen nicht leisten können“, analysiert die SPD in ihrem Antrag. Daher werde die Unterstützung durch Fachpersonal dringend benötigt.

Die SPD bezieht sich in ihrem Antrag auch auf ein Gespräch, das Ratsvertreter der Partei mit der derzeitigen Schulleiterin Rita Scherbaum geführt hätten. Die Pädagogin habe die Probleme „sehr deutlich dargestellt“, schreibt Patrick Engelbracht weiter.

Wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, wie von der Bundesregierung geplant, umgesetzt wird, sei mit einem weiteren Stellenausbau in diesem Bereich ohnehin zu rechnen. Die frühzeitige Sicherung entsprechenden Personals auf dem Arbeitsmarkt sei daher auch im großen Interesse der Stadt, argumentiert die SPD-Ratsfraktion.