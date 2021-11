SPD nominiert Christina Weng für die Landtagswahl

Bad Oeynhausen/Minden

Die SPD im Mühlenkreis stellt die personellen Weichen für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022. Im Wahlkreis 89 Minden-Lübbecke II soll Christina Weng ihr Direktmandat verteidigen. Das haben die Delegierten aus Minden, Porta Westfalica sowie den Bad Oeynhausener Stadtteilen Bad Oeynhausen, Lohe und Rehme am Samstag bei der Landtagswahlkreiskonferenz in Minden so beschlossen. Von den 54 Stimmberechtigten votierten 47 für die 60-Jährige.

Von Malte Samtenschnieder