SPD sorgt sich um Verkehrssicherheit

Situation in Oberbauerschaft beschäftigt im Mai den Gemeindeentwicklungsausschuss

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Nachdem in den vergangenen Wochen der in Oberbauerschaft bekannte Fachwerkbau der Familie Bartelmeyer abgerissen wurde, sollen auf dem Gelände an der Oberbauerschafter Straße 135 laut Gemeindeverwaltung noch weitere drei Zweifamilienhäuser errichtet werden. Südlich der ehemaligen Hofstelle sind davon unabhängig mittlerweile schon zwei Wohnhäuser entstanden.