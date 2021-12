SPD will NRW-Wahl abwarten

Politischer Streit um die Nachfolge an der Spitze der Bezirksregierung Detmold beginnt

Zwei SPD-Landtagsabgeordnete aus OWL haben am Dienstag verlangt, auf die Neubesetzung des Spitzenpostens bis nach der Landtagswahl am 15. Mai 2022 zu verzichten. „Der Respekt vor dem Souverän bedingt es, dass eine Entscheidung über die Neubesetzung im Lichte des Wahlergebnisses der Landtagswahl stattfindet“, teilte Christian Dahm mit. „Wenige Monate vor einer Landtagswahl sollten wir daher den Wählerinnen und Wählern zunächst das Wort gönnen“, so der SPD-Landtagsabgeordnete aus Herford.