Special-Olympics-Feuer startet in Paderborn

Paderborn

In einem Jahr werden Paderborn, Bad Lippspringe und Bad Wünnenberg gemeinsam die uruguayische Delegation für die Special Olympic World Games 2023 in Berlin zu Gast haben. Zu den diesjährigen Landesspielen in Bonn ist daher erstmalig das Special Olympics-Feuer mit dem Rad durch ganz NRW gereist. Am 23. Juli startete die Tour dabei in der Stadt der ersten Special Olympics-Landesspiele: in Paderborn.