Spende via „Zoom“ überreicht

Wehdem

Es ist nichts mehr wie es war – In Mechernich in der Eifel hat das Hochwasser schwere Schäden hinterlassen. Der DRK-Ortsverein Stemwede hat am Freitag eine Spende in Höhe von 2000 Euro virtuell per Zoom-Meeting an die Mechernich-Stiftung übergeben, um die Flutopfer zu unterstützen.

Von Heidrun Mühlke