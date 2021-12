„Spenge 24 lag am Blücherplatz“

Die Feldpost, die Wilhelm Spilker vor kurzem in einem alten Koffer auf seinem Dachboden gefunden hat, lässt noch einen weiteren Spenger in die Vergangenheit reisen. Nachdem sich nach einem Bericht in dieser Zeitung schon zwei Hinweisgeber gemeldet haben, gibt es nun einen neuen „Forschungsansatz“.

Gert Hartke zweifelt daran, dass die Adresse Spenge 24 auf dem Brief, der im April 1942 an einen Wilhelm Diekmann adressiert wurde, in Bardüttingdorf lag. Im Kommunalarchiv des Kreises Herford existiert eine entsprechende Liste mit alten Hausnummern und den dazu passenden heutigen Straßennamen. Spenge 24 heißt darin inzwischen Ellernhorst 42. „Das ist ein eher abgelegenes Grundstück in Bardüttingdorf“, war beim Kommunalarchiv zu erfahren. „Ich glaube, dass in dieser Liste einige Einträge nicht stimmen“, meint der 78-Jährige. Seiner Meinung nach müsste Spenge 24 in der Nähe des Blücherplatzes gelegen haben. „Das ist das Haus auf der Ecke Poststraße/Biermannstraße, in dem heute Uhren und Optik Hellmann ansässig ist“, informiert der Spenger.