Spenge: Auf dem Oldie über das Weizenfeld

Spenge

Auch wenn die Blechverkleidung schon einige Rostflecken aufweist, so kann doch ein alter Veteran der Landmaschinentechnik durchaus noch sein Können unter Beweis stellen. Am Samstag präsentierte Jörg Bittner seinen Claas Columbus in Aktion auf einen Weizenfeld vor seinem Wohnhaus in Bardüttingdorf.

Von Peter Schubert