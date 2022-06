Spenge: Einfach ein gelungenes Fest

Veranstalter ziehen Bilanz – tausende Besucher am Wochenende in der Langen Straße

An beiden Veranstaltungstagen tummelten sich Menschen jeden Alters auf dem abgesperrten Teil der Straße und dem Rathausplatz, genossen Kulinarik und Kultur, nahmen die vielfältigen Angebote der Vereine, Gewerbetreibenden und Institutionen wahr, die mit Staudengarten-Beratung, westfälischem Lappenpickert, Fußball-Dart, Radweg-Tipps, Infoständen, Glücksrädern und vielem mehr zum Gelingen des Stadtfests beitrugen. Am Sonntag stöberten viele durch die verkaufsoffenen Geschäfte. „Sehr zufrieden und dankbar“, zeigt sich Nicole Bertram vom Organisationsteam. Das Wetter sei immer ein entscheidender Faktor und das habe in diesem Fall keine Wünsche offen gelassen. Positiv sei aufgefallen, dass das Fest wirklich von allen Altersgruppen besucht worden sei, so Bertram.