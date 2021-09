Spenge singt am Einheitstag

Spenge

31 Jahre sind der Mauerfall und die Deutsche Wiedervereinigung mittlerweile her. Eine Tradition, dieses vor allem in seinem friedlichen Verlauf so herausragende Ereignis zu feiern, gibt es vielerorts aber bis heute nicht. „Schade und bedauerlich“, findet das Krawallo-Frontmann Sebastian Dold und will mit der Beteiligung an der Aktion „Deutschland singt“ in diesem Jahr etwas dagegen tun.

Von Peter Monke