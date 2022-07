Nach Anwohnerprotesten wegen Kinderlärm am Blücherplatz und Politikerdebatten: neuer Kompromiss gefunden

Spenge

Das Wasserspiel am Blücherplatz wird wieder länger plätschern – bis 20 Uhr. Das steht nun fest. Wohl nur wenige Themen sind zuletzt in Spenge so heiß diskutiert worden wie die Laufzeiten des Wasserspiels.

Von Kathrin Weege