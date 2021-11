Sperrmüllabfuhr auch 2022 kostenlos

Die Stemweder Bürger können ab Januar mit geringeren Müllabfuhrgebühren (siehe Tabelle) beim Restmüll rechnen. Dafür sorgte am Mittwochabend der Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt in seiner Sitzung in der Begegnungsstätte Wehdem. Außerdem beschloss das Gremium, dass die in Stemwede stark angenommene Sperrmüllabfuhr auch weiterhin kostenlos bleibt.

