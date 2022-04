Sperrungen in Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und Schlüsselburg

Wegen umsturzgefährdeter Bäume muss der Weser-Radweg am Mittwoch zwischen Porta Westfalica und Bad Oeynhausen voll gesperrt werden.

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an.

Dies hat der Kreis Minden-Lübbecke jetzt gegenüber dieser Zeitung mitgeteilt. Bei heute durchgeführten Kontrollen hat die Straßenmeisterei des Kreises festgestellt, dass sich Baumwurzeln durch den Sturm am Dienstag gehoben haben, hieß es. Weil schon für kommenden Donnerstag der nächste Sturm angekündigt wurde, werden voraussichtlich drei Bäume entlastet oder entfernt, deren Umsturz droht, hieß es weiter.

Eine ähnliche Situation hat die Straßenmeisterei im Zuge der K2 in Schlüsselburg bei Minden festgestellt. Dort werden am Mittwoch ebenfalls kurzfristig zwei Bäume entnommen, kündigt der Kreis an.