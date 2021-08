Sperrungen überraschen Anwohner

Paderborn/Sennelager

Die Baustelle auf der Bielefelder Straße in Sennelager hat Auswirkungen auf das gesamte Umfeld. Anwohner am Mömmenweg beschweren sich über die zusätzlichen Autos, die nun die Straße nutzen. Und an der Hermann-Löns-Straße in Schloß Neuhaus ist quasi über Nacht ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet worden, was ebenfalls bei Anwohnern zu harscher Kritik führt.