Spezialist für Infrarotkabinen

Infrarotkabinen für das eigene Haus werden immer beliebter. Diese Entwicklung freut das Unternehmen Voss Infrarot in Hövelhof, das seit 2004 als einer der führenden Anbieter in Deutschland die Alternative zur Sauna vertreibt.

Bürgermeister Michael Berens und Wirtschaftsförderer Thomas Westhof haben die Ausstellung in der Zieglerstraße besucht und sich über die Eigenschaften der Kabinen informiert.

Infrarotkabinen gleichen auf den ersten Blick einer Sauna. Bei genauerem Hinschauen fällt jedoch auf, dass anstelle eines Steinofens Infrarotstrahler verbaut sind. Die Wärme der Strahler dringt tief in die Haut ein und entspannt so die Muskulatur. Durch die im Vergleich zur Sauna geringeren Höchsttemperatur von 65 Grad schont die Kabine den Kreislauf.

Aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit und Größe können Infrarotkabinen in fast jedem Raum aufgestellt werden. Sie benötigen lediglich einen normalen Stromanschluss und erfordern keine zusätzliche Vorheizzeit für die Benutzung. „Der Stromverbrauch ist im Vergleich zur Sauna um zwei Drittel geringer“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Voss.

Zu Beginn hatte das Unternehmen Fremdkabinen verkauft. Seit 2008 baut der Betrieb mit sieben Mitarbeitern eigene Infrarotkabinen unter Berücksichtigung der Kundenwünsche. Am beliebtesten sind die Zwei-Personen-Kabinen, die Anschaffungskosten liegen zwischen 1000 und 6000 Euro. Während der Pandemie hat der Markt einen Boom erlebt. „Die Nachfrage nach unseren Infrarotkabinen war während der Coronazeit so hoch wie nie zuvor“, sagt Voss, „der Umsatz hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Die Lockdowns haben die Menschen bewegt, mehr in ihr Zuhause zu investieren und auch an ihre Gesundheit zu denken.“ Voss Infrarot vertreibt die Kabinen überwiegend auf Verbrauchermessen. Die Kunden sind zu 90 Prozent Privatpersonen, zehn Prozent gehen an Gewerbekunden wie Physiotherapeuten.

Auf seiner 800 Quadratmeter großen Fläche verkauft das Unternehmen seit acht Jahren zusätzlich Whirlpools und Spas für den Garten, die von einer Firma aus Dänemark kommen. „Die Outdoor-Whirlpools sind das ganze Jahr über nutzbar und beheizt“, sagt Voss. Bei einem Fassungsvermögen von 700 bis 4.500 Litern können Besitzerinnen und Besitzer mit Massagedüsen entspannen. Der Preis für die Standardgröße von 2,3 mal 2,3 Metern liegt bei etwa 7.000 Euro. Insgesamt 25 Modelle hat das Schwesterunternehmen mit dem Namen V-Infinity im Angebot. „Die Lieferung und Montage ist bei uns inklusive“, hebt Jürgen Voss hervor.