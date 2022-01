Spezieller Belag und Tempo 20 geplant

„Jetzt ist erst einmal Winterpause, aber ich gehe davon aus, dass die Bauarbeiten im Februar wieder aufgenommen werden“, so Dumcke. Der Straßenbelag soll dann abgefräst, der Rand aufgebaut und alles mit einer neuen Deckschicht versehen werden. „Diese besteht aus einem helleren Spezialmaterial, das farblich zum Platzbelag passt“, so Dumcke. „Das soll den Autofahrern zeigen: Hier sind sie in einem besonderen Bereich.“

Um es für die Besucher des Blücherplatzes, „der hoffentlich gut angenommen wird“, so sicher wie möglich zu machen, möchte die Stadtverwaltung auf der Straße Tempo 20 einführen. Auch ein Zebrastreifen sei angedacht. Das Straßenverkehrsamt müsse dies jedoch zuvor noch prüfen.