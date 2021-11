Spiel, Spaß, Gemeinschaft

Schloß Holte-Stukenbrock

Frisches Obst, knusprige Brötchen, Brot und der verführerische Duft von heißem Kaffee. Schon früh am Morgen ist der Frühstückstisch in der Tagespflege des Caritas-Seniorencentrums St. Johannes in Stukenbrock liebevoll gedeckt. Mit Freude greifen die Senioren zu, oder bekommen bei der Zubereitung ihrer Mahlzeit Unterstützung.

Von Manuela Fortmeier