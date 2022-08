Spiel und Spaß an Land und im Wasser

Am Samstag Kinderspielfest im Freibad Gehlenbeck

Gehlenbeck

Bevor der lang ersehnte Umbau beginnt, wird das Freibad noch einmal fest in Kinderhand sein. Das FSJ-Team der Lübbecker Breitensportförderung veranstaltet zusammen mit den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke am kommenden Samstag, 27. August, im Freibad in der Zeit von 14 bis 18 Uhr das beliebte Kinderspielfest.