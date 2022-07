Spiel und Spaß auf dem Schulhof

„Unsere Idee war es etwas anderes zu machen als auf dem Sportplatz herumzustehen“, so Samantha Rimaido aus der 10d mit ihrem Team bestehend aus Alya Hagi (10a), Lea Brandt (10b) und Elina Kaptantogrul (10c) sowie weiteren Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10. Deshalb hatten sie „eigenständig ein tolles Programm ausgearbeitet“, teilt die Gesamtschule mit.

Jeder Lehrende, der das Gelände betreten oder verlassen wollte, musste an einem digitalen Glücksrad drehen und Zufallsfragen beantworten. Bei einer falschen Antwort gab es Strafaufgaben. „Der ganze Tag war sehr unterhaltsam. Wir haben die witzigsten Antworten bekommen und wer läuft morgens nicht gerne eine Runde über den Parkplatz!“, freut sich Elina Kaptantorul.

Konfetticrackern und Polonaise

Mit Konfetticrackern wurde die Schule „gestürmt“ und die Schülerschaft mit einer Polonaise auf den Schulhof entführt. Dort hatten die 10er einen Spieleparcours mit Bobbycarrennen, Tauziehen, Luftballonparcours, Reise nach Jerusalem und Tennisballspiel für Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler vorbereitet. „Ich fand es wichtig sicherzustellen, dass alle daran teilnehmen können und Spaß haben“, erläutert Alya Hagi.

Sichtlich zufrieden über die gelungene Verabschiedung bei herrlichstem Sonnenschein sagt Samantha Rimaido: „Ich habe es als großes Dankeschön an die Schulgemeinschaft gemeint!“ Nach dem Abiturjahrgang wurden im Rahmen einer stimmungsvollen Entlassfeier auch die Zehntklässler der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule verabschiedet.

Bühne und Mobiliar neu

Schulleiter Lars Schröder freute sich sehr darüber, dass die Aula im Oberstufengebäude mit einer neuen Bühne und neuem Mobiliar rechtzeitig ausgestattet werden konnte. „Durch die Erweiterung unserer Aula mit einer neuen Bühne und entsprechender Technik, die wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadt verwirklichen konnten, haben wir nun einen tollen Ort in unserer Schule, um solche Feiern in einem angemessenen Rahmen durchführen zu können.“

44 Schülerinnen und Schüler erhielten im Rahmen der Abschlussfeier die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk, der zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt. 28 Absolventen erreichten die Fachoberschulreife und 31 den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10, darunter ein Förderschüler mit individuellem Förderschulabschluss.