Spiel und Spaß für Wasserratten

Das Gartenhallenbad Schloß Holte-Stukenbrock verwandelt sich am Samstag, 6. August, in einen großen Abenteuerspielplatz. Unter dem Motto „Hallenbad & Friends“ feiern die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem DLRG-Ortsverband ein großes Sommerfest.

„Hallenbad & Friends“ am 6. August: großes Sommerfest mit Clown, Ponys und Blaulichtmeile in Schloß Holte-Stukenbrock

Von 10 bis 18 Uhr steigt die bunte Party mit einem Spiel- und Spaßprogramm an Land und Wasser. Nach den erfolgreichen Auflagen der vergangenen Jahre haben die Organisatoren wieder ein Top-Programm aufgestellt. Der Eintritt ist frei. „Alle sollen Spaß haben und sich mal wieder so richtig austoben können“, sagen die Organisatoren, die zugleich beiderseitig die vertrauensvolle Zusammenarbeit loben. Ein Erlebnisbereich bietet Spiele und Aktionen für Kinder und Erwachsene. In den Becken können sich kleine Wasserratten an Rutschen, Matten und am Wasserturm des Cephyrus-Disko-Teams auspowern. Zudem stehen eine Hüpfburg und Maltische bereit. Beim Torwandschießen gilt es Treffsicherheit zu beweisen.