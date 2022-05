Spiel und Sport erobert Delbrücker Innenstadt

Delbrück

„Ich hätte nicht geglaubt, dass so viele Menschen beim Spielefest mitmachen und auch der Happe Run‘n‘Roll hat wieder großen Anklang gefunden. Mein Dank gilt den vielen fleißigen Helfern, die dieses tolle Laufevent erst möglich gemacht haben“, freut sich der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Bernhard Hoppe-Biermeyer über die große Resonanz auf die 15. Auflage des Happe Run ‘n‘ Roll. Knapp 600 Läufer vom Kindergartenkind bis zum Senioren nahmen den neuen Rundkurs in Delbrück in Angriff.

Von Axel Langer