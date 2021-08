Spielen und lernen auf die etwas andere Art

Leuchtend grün gestaltet, lädt schon der weitläufige Eingangsbereich zum Entdecken der weiteren Räume ein – „unsere Piazza“, sagt Anina Koch. Sie ist Leiterin der gerade erst am 2. August eröffneten Kindertagesstätte am Cronsbach. Steinhagens zwölfte Kita steht in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes und bietet bis zu 84 Plätze für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. Besonderes Merkmal: die Reggio-Pädagogik.

Dieses Konzept stammt aus Norditalien, wo es in den 60er Jahren seinen Anfang in einer kommunalen Kita nahm. Im Mittelpunkt steht das Kind als Forscher, das seine Entwicklung und Bildung mitgestaltet. „Es soll sich individuell entfalten, bedürfnisorientiert. Es entscheidet selbst, in welchem Bereich es gerade spielen will, etwa beim Basteln oder in der Turnhalle“, erklärt Anina Koch. Die 27-jährige staatlich anerkannte Erzieherin aus Bielefeld-Quelle, die über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik und Management verfügt, arbeitete zuvor in der Kita „Emmaus“ in Amshausen.