Spielen und toben, genießen und entdecken

Löhne

Kirmesbetrieb auf dem Festplatz am Freibad und jede Menge Aktivitäten im Stadtzentrum: Ob als Bahnreisender und damit zufälliger Gast, Kunde in einem der geöffneten Geschäfte oder gezielter Festbesucher – die Menschen haben das Oktoberfest-Angebot in der Innenstadt am Samstag nach langer Pandemiepause genossen.

Von Kristin Wennemacher