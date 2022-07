Spielerisch in Erster Hilfe fit gemacht

Ferienkinder des Offenen Ganztags an der Michaelschule in Schloß Holte-Stukenbrock vom Deutschen Roten Kreuz Verl geschult

Mit Spaß und praktischen Übungen zu kleinen Helfern: Kinder des offenen Ganztags haben mit Begeisterung an einem Erstschutzmaßnahmen-Kurs des DRK teilgenommen.

Trotz der ernsthaften Thematik hatten die Mädchen und Jungen eine Menge Spaß bei dem „Erstschutzmaßnahmen-Kurs“ vom Deutschen Roten Kreuz. Aufgeteilt in zwei Gruppen haben sich die OGS-Kinder an der Liemker Michael-Grundschule am Dienstagmorgen mit Katastrophenschutz und Gefahrensituationen im Alltag beschäftigt.