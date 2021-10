Spielgeräte kommen endlich an

„Ersetzt werden defekte Spielgeräte. Auf dem Kinderspielplatz in der Blumenstraße in Lenzinghausen wird ein Karussell ersetzt und ein zusätzliches Zweifach-Reck aufgebaut“, informiert Bürgermeister Bernd Dumcke. Auf dem Spielplatz Timpenweg in Mantershagen wird eine Wippe ersetzt und auf dem Spielplatz Am Holzplatz eine Kleinkinderschaukel. Auf dem Spielplatz Schwanebecker Straße wird die Vogelnestschaukel einschließlich Fallschutz ausgetauscht. Außerdem wird dieser zentral gelegene und große Spielplatz durch eine Kletterpyramide ergänzt.

