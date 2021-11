Spielinsel spendet dauerhaft für guten Zweck

Es wird immer schwieriger, für die heimischen Tafeln oder ähnlich ehrenamtlich tätigen Organisationen an Nahrungsmittel für Bedürftige zu kommen. „Ohne Spenden geht es leider gar nicht mehr“, sagt die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Höxter Tisch“, Gabriele Stiewe. Umso mehr freut es Stiewe, dass sie jetzt mit Klaus-Dieter Leßmann, Geschäftsführer von „SL-Dienstleistungen“, einen dauerhaften Sponsor für den „Höxter- Tisch“ gefunden hat. Ebenso freut es auch den ersten Vorsitzenden von „Tischlein deck Dich“ aus Brakel, Michael Saalfeld, der bei dieser Spendenaktion mit seiner Organisation auch mit im Boot ist. Der „Höxter-Tisch“ hat als Spende 1092,50 Euro und „Tischlein deck Dich“ 806,50 Euro erhalten.

Diese Summen werden ab sofort quartalsweise von Spielinsel-Betreiber Klaus-Dieter Leßmann an beide Organisationen gespendet. Das Geld stammt aus einer Getränkeabgabe der Kundinnen und Kunden in den Spielinseln Brakel und Höxter, die eingefordert werden müsse, so Leßmann. Es werde immer schwieriger, Lebensmittel von den heimischen Supermärkten zu bekommen und der Zulauf an Bedürftigen erhöhe sich bei steigender Inflation stetig, berichtet Gabriele Stiewe.