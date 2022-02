Spielplatz-Prüfer sorgt für Sicherheit

Sie lassen Kinderaugen strahlen: Rutsche, Schaukel, Klettergerüst und Co. Hier können sich die Kleinen mal so richtig austoben. Sichere Spielgeräte und Fallschutz-Bodenbeläge garantieren den sorglosen Aufenthalt für die Kinder und ihre Begleitpersonen. Die Stadt Bad Driburg hält insgesamt knapp 50 solcher Spielplätze vor, und die werden regelmäßig gewartet durch den zertifizierten Spielplatz-Prüfer Andreas Rehermann, Mitarbeiter des Bauhofes Bad Driburg.

„Die neuesten Spielplätze im Stadtgebiet sind der am Ringelsberg in Bad Driburg und der aktuell im Bau befindliche an der Wilhelm-Finkeldey-Straße in Pömbsen. Die beliebtesten sind die am Tegelweg, am Ringelsberg und natürlich der am Mühlrad im Stadtzentrum, der ebenfalls noch zu den neu entstandenen Spielplätzen gezählt werden kann. Schön, dass dieser so gut angenommen wird“, berichtet Andreas Rehermann.

Das kindgerecht gestaltete Areal am Mühlrad wird täglich von den Bauhofmitarbeitern angefahren. Sie entsorgen Müll und begehen den Platz, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ähnlich oft fahren sie die anderen besonders viel besuchten Spielplätzen an. Alle übrigen werden spätestens im Zwei-Wochen-Rhythmus aufgesucht und vorhandene Rasenflächen in den warmen Monaten auch in diesem Rhythmus gemäht.

„Ich kontrolliere alle Spielplätze einmal im Monat persönlich, besonders gut besuchte auch häufiger. Ich überprüfe die Funktionsfähigkeit der Geräte, suche nach eventuellen Verunreinigungen und Beschädigungen, damit diese behoben werden können“, erzählt der Spielplatz-Prüfer. Wenn die Spielgeräte in die Jahre kommen und die Reparatur einzelner Teile nicht mehr sinnvoll machbar ist, empfiehlt Rehermann gemeinsam mit der Tiefbauabteilung, der Stadtverwaltung die Neuanschaffung einzelner Geräte. Hierfür investiert die Stadt jährlich rund 35.000 Euro. Diese werden dann von den Bauhofmitarbeitern ausgetauscht.

Bald geht es wieder rund!

Sobald das Wetter wieder besser wird, geht es rund auf den Spielplätzen der Stadt: am Bauhof liegen schon zahlreiche neue Spielgeräte, die nur darauf warten, aufgebaut zu werden. Die Spielplätze an der Isolde-Kurz-Straße, Am alten Postweg, am Forstweg in Herste, am Tegelweg und im Arboretum erhalten neue Geräte.

Eine Liste aller Spielplätze im Stadtgebiet finden interessierte Eltern und Großeltern unter: www.bad-driburg.de/de/wohnen/spielplaetze.php