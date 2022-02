Spielplätze stehen im Fokus

Bürgermeister Josef Suermann bestätigte dieser Zeitung: „Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in der letzten Prüfung festgestellt, dass Marienmünster von der Anzahl zweimal so viele und an Fläche dreimal so viele Spiel- und Bolzplätze je 1000 Einwohner zur Verfügung stellt als der Schnitt aller anderen Städte in NRW. Damit stehen wir landesweit an der Spitze.“

