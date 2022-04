„Wir haben das Spendengeld in nachhaltiges Spielzeug aus natürlichen Materialien wie zum Beispiel Holz investiert, sodass hoffentlich auch die nächsten Generationen unserer Kita-Kinder noch lange Freude daran haben werden“, berichtet Kita-Leitung Anna Hohlfeld begeistert.

Dank der Spende kommt ab sofort ein Holzkalender für den pädagogischen Morgenkreis zum Einsatz. Der Kalender besteht aus Figuren in zwölf unterschiedlichen Farben, die Figuren sind in vier Farbtöne – Gelb, Rot, Grün und Blau – eingeteilt. Auch der Jahreszeitenkreis ist in vier Kategorien aufgeteilt. Die beiden Zahlenwürfel geben den Tag an und das Figürchen des aktuellen Monats kann anschaulich in die Schale in der Mitte gestellt werden. Der Holzteller ergänzt den Ewigen Kalender und zeigt die vier Jahreszeiten an, die ebenfalls mit unterschiedlichen Farben und Elementen dargestellt sind. So lernen die Kleinen spielerisch die Jahreszeiten und in Kombination mit dem ewigen Kalender auch die Monate und Tage kennen.

Besonders freuen sich die Kinder über den Jahreszeitentisch mit Jahreszeitenhäuschen, den sie gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften eifrig dekorieren: passend zur aktuellen Jahreszeit mit Frühlingsblumen, Püppchen, Tüchern und Spielzeugtieren, die ebenfalls aus Holz gefertigt sind. „Herzlichen Dank im Namen der Kinder an die Volksbank und unseren Förderverein für dieses tolle Engagement“, so Anna Hohlfeld.

Und dann hatten Anna Hohlfeld und Michelle Siegmund vom Förderverein noch eine Überraschung für Iris Brockmeier vorbereitet: einen Blumenstrauß und eine von den Kindern designte Süßigkeiten-Schale mit selbstgemalten Bildern als Dankeschön.