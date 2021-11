Spitz geht an Satire „Eigenbedarf“

Kurzfilmfestival „Spitziale“ unterhält online an zwei Tagen mit tollen Werken – Hybridveranstaltung in Planung

Im eigens eingerichteten Produktionsstudio ging das Espelkamper Kurzfilmfestival Spitziale am Freitag- und Samstagabend live auf Sendung. Filminteressierte aus aller Welt konnten kostenlos über Youtube einschalten und so die insgesamt 14 gezeigten Kurzfilme sowie die bei Fans so beliebte Moderation von Søren Eiko Mielke genießen.