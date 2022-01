Spitzenreiter beim Boostern

„Der Kreis Höxter ist mit seiner Quote an Drittimpfungen bezogen auf die Einwohnerzahl Spitzenreiter im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Gerade in Bezug auf die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante ist die hervorragende Impfbereitschaft in unserem Kulturland für mich ein Lichtblick in dieser Pandemie“, sagt Dr. Jens Grothues, dem die ärztliche Beratung der Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit des Kreises Höxter obliegt. Die allgemeine Impfquote liegt im Kreis Höxter bei über 80 Prozent.

„Unser neuer Slogan ‚Kreis Höxter – Die Region mit Piks‘ bringt es auf den Punkt: Unser Kulturland liegt mit seinen Quoten deutlich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Das haben wir der hervorragenden Arbeit aller Beteiligten zu verdanken, aber zu einem ganz wesentlichen Teil der Besonnenheit der Bevölkerung. Ich danke allen Bürgern dafür“, sagt Landrat Michael Stickeln.

Der größte Anteil der Impfungen im Kreis Höxter liegt bei den 18 bis 59-Jährigen. Hier wurden bislang insgesamt fast 170.000 Impfungen verabreicht. Darunter fallen etwa 59.000 Erstimpfungen, 64.000 Zweitimpfungen und fast 46.000 Boosterimpfungen. „In dieser Altersgruppe sind somit 71,3 Prozent aller vollständig Geimpften auch geboostert“, freut sich Matthias Potthoff, Leiter der Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit. „Bei den über 60-Jährigen haben sogar fast 84 Prozent aller vollständig Geimpften ihre Auffrischung erhalten.“

Bei den zwölf- bis 17-Jährigen wurden bislang 12.000 Impfungen verabreicht. Darunter fallen fast 6000 Erstimpfungen, rund 5000 Zweitimpfungen und 930 Boosterimpfungen. Bei den Kindern im Alter von fünf bis elf sind es bislang 1770 Erstimpfungen. „Das entspricht in dieser Altersgruppe einer Quote von 20 Prozent“, so Potthoff.

Buchungen online oder per Telefon

Die sehr gute Impfquote spiegele sich allerdings derzeit deutlich in der Nachfrage nach Impfterminen wider. „Die Buchungsanfragen sind in der kommenden Woche sehr überschaubar, sodass die Impfstellen in Lütmarsen und Warburg voraussichtlich am Mittwoch sowie von Freitag bis Sonntag geschlossen bleiben“, so Potthoff. Auffrischungsimpfungen sind drei Monate nach der vollständigen Impfung möglich. Impftermine für die Impfstellen des Kreises Höxter in Lütmarsen und Warburg können über das Terminbuchungsportal vereinbart werden unter www.impfung-kreis-hoexter.de oder telefonisch montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter 05271/9651111.