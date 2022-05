Sponsorenlauf erbringt mehr als 1000 Euro für Ukraine-Hilfe

Beim Spendenlauf des Kindergartens Sternschnuppe in Helmern sind mehr als 1000 Euro für Kinder in der Ukraine zusammengekommen. 22 Kindergarten- und Geschwisterkinder sind mehr als 65 Kilometer auf dem Sportplatz in Helmern gelaufen.

Mehr als 1000 Euro für Kinder in der Ukraine sind beim Spendenlauf des Kindergartens Sternschnuppe in Helmern zusammengekommen.

Im Vorfeld wurden im Familien- und Bekanntenkreis Sponsoren gesucht, die einen Betrag pro gelaufener Runde spenden. Hinzu kommen die Einnahmen aus dem Getränke- und Würstchenverkauf. „Wichtig war es uns, dass unsere Hilfe direkt bei den Kindern ankommt“, betont Jacqueline Hardt, Vorsitzende des Fördervereins.

Das Geld geht an die SOS Kinderdörfer international. Sie helfen durch die Evakuierung von Kindern aus Heimen in Charkiw, Berdjansk und Slawjansk, den Transport in sichere Gebiete, die Unterbringung in gemietete Unterkünfte oder in SOS-Kinderdorf-Einrichtungen in benachbarten Ländern, die Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Decken sowie medizinische und psychologische Hilfe.