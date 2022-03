Sponsorenlauf für den Frieden

Christian Stephan, Pastor der ev. Kirchengemeinde Versmold, Melanie Wöllner (my Job-OWL), Claus Häusler (Aktion Spendenlaufjahr), Ralf Häusler (LiVe Lauftreff Versmold) und Leon Jessen vom CVJM Versmold laden generationsübergreifend alle Bürger ein, sich am Sonntag, 10. April, von 11 bis 15 Uhr, im Versmolder Stadtpark an einem Spendenlauf zu beteiligen. Alle eingenommen Spenden sind für das Gustav-Adolf-Werk vorgeplant. Das Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt die Menschen in der Ukraine und all jene, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 22. Februar in die Flucht getrieben worden sind.

Damit möglichst viel Geld für die gute Tat zusammen kommt, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen. Eingeladen sind nicht nur Vereine, Firmen, Betriebe, Schulen, Kindergärten und karitative Gemeinschaften, sondern auch Einzelpersonen, Nachbarschaften, Freundeskreise und Familien. Auf einem 900 Meter langen Rundlauf im Versmolder Stadtpark an der Schützenstraße kann jeder Teilnehmer nach seinen Möglichkeiten laufen, walken oder einfach nur gemütlich spazieren gehen. Auch Kinder mit Laufrad oder im Kinderwagen sind dabei willkommene Gäste.

Jeder Teilnehmer kann seine eigene Spendenhöhe festlegen oder einen Sponsor mitbringen.

Auf einer zum Start ausgehändigten Stempelkarte werden alle Runden notiert. Als kleinen Anreiz gibt es für die laufstärkste Klasse einer Schule eine Belohnung. Die Schüler der Klasse mit den meisten Kilometern kann sich auf freien Eintritt im Parkbad freuen. „Wichtig ist nur, dass wir gemeinsam für die gute Sache in Bewegung kommen und zusammen unsere Solidarität präsent machen“, so Christian Stephan. Der Geistliche ist passionierter Läufer und hatte die Idee für den Friedenslauf. Zusammen mit den Aktiven vom Lauftreff und dem CVJM formierte sich schließlich die Aktionsgemeinschaft Friedenslauf Versmold. Jeder Teilnehmer kann für jede Runde seine eigene Spendenhöhe festlegen oder einen Sponsor mitbringen, der für jede Runde einen frei gewählten Betrag zahlt. „Jeder kann starten, wann er möchte und so lange und so weit laufen, wie ihn seine Füße tragen und auch zwischendurch Pausen machen. Jeder in seinem Tempo und mit Rücksicht auf jeden Einzelnen, es ist kein Wettkampf“, so Claus und Ralf Häusler.