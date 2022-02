Spontane Hilfe für die Ukraine

Matthäus Boggasch organisiert in Schloß Holte-Stukenbrock Transport in das Krisengebiet

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Spendenaufruf hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. „Jetzt wird jede Hilfe benötigt“, sagt Matthäus Boggasch, während er am Sportplatz am Kruskotten in Stukenbrock emsig Hilfsgüter in seinem Lkw verstaut. „Die Menschen wollen keinen Krieg“, fährt er fort und macht sich schnell wieder ans Packen. Denn bis zur Abfahrt ist noch einiges zu tun.

Von Uschi Mickley