Spontane Hilfe und große Solidarität

Während andere Städte Rathäuser und Brücken aus Solidarität blau-gelb nach den Farben der Nationalflagge der Ukraine beleuchten, ist in Schloß Holte-Stukenbrock noch keine sichtbare Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine erfolgt. Bisher wurde auch noch keine Aussage getroffen, ob Schloß Holte-Stukenbrock Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchte.

Reaktionen in Schloß Holte-Stukenbrock auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine

Die Schülervertretung der Realschule Augustdorf, die auch viele Schloß Holte-Stukenbrocker besuchen, hat eine Aktion in der Schule durchgeführt, um ihre Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine zu zeigen. Die Schülersprecher Enya Wagner, Lea Friman und Adrian Shabani haben gemeinsam mit der SV-Lehrerin Edith Kemeny überlegt, wie sie als Schule ein Zeichen gegen den Krieg setzen können. Alle Schülerinnen und Schüler haben in der 6. Stunde ein Peace-Zeichen auf ein weißes Blatt Papier gemalt und sich auf dem Schulhof versammelt. „Wir möchten Frieden auf der Welt!“, setzen die Realschüler ein Friedenszeichen.

„Aktuell steht noch nichts fest, aber manche Sachen sind in der Abstimmung. Die werden aber erst in den nächsten Tagen entschieden“, so Maren Kremer, Assistentin des Bürgermeisters Hubert Erichlandwehr, auf Anfrage.